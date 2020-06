Lazio, la società con un post su Instagram ha celebrato il ritorno in campo di Strakosha che ora può tornare ad allenarsi

Ritorno in campo speciale oggi per Thomas Strakosha. Il portiere infatti per alcune settimane non si è potuto allenare a causa di un’infiammazione al quinto metatarso. Oggi il portiere è tornato a Formello e a la Lazio ha deciso di celebrarlo con un post sui social.

«Bello vederti di nuovo in campo!», e lui risponde: «Mi sei mancata!».