La Lazio aspetta i gol di Correa: i numeri del Tucu non soddisfano

I numeri di Joaquin Correa non possono soddisfare la Lazio che sta aspettando i gol e le prodezze dell’attaccante argentino

Due gol e due assist in campionato: questo il magro (eufemismo) bottino di Joaquin Correa con la Lazio nella Serie A 2020-2021. Troppo poco per un giocatore con le sue qualità. Il Corriere dello Sport dedica ampio spazio ai problemi realizzativi dell’argentino sottolineando come il 2020 non sia stato felice per lui visti i sei infortuni che lo hanno costretto a fermarsi.

Il 2021 è iniziato sulla falsariga dell’anno precedente, con la ricaduta del problema al polpaccio contro il Milan. Correa dovette saltare i match contro Genoa, Fiorentina e Parma, recuperando solo per la panchina nel vittorioso derby contro la Roma. Il tecnico Inzaghi continua a dargli fiducia, ma è chiaro che sta ora all’argentino cambiare il corso della sua stagione e, di riflesso, di quella biancoceleste. Alle porte c’è la partita più difficile dell’anno, quella contro il super Bayern.