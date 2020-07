La Lazio arriva allo Stadium VIDEO

La Lazio arriva allo Stadium. Alle 21.45, Orsato fischierà il calcio di inizio per la gara tra la squadra di Inzaghi e la Juve

Adesso è davvero tutto pronto per il big match tra Juve e Lazio: il fischio d’inizio è previsto per le 21.45, a dirigere il match ci sarà l’arbitro Orsato. La squadra di Inzaghi, intanto, ha appena raggiunto in pullman lo Stadium, poi inizierà il riscaldamento prima del calcio di inizio.

Ecco l’arrivo dei biancocelesti all’impianto bianconero: