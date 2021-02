Sampdoria, niente Lazio per Antonino La Gumina: l’attaccante sarà nuovamente fuori dai convocati per scelta tecnica

La sfida dell’Olimpico tra Lazio e Sampdoria non sarà la partita di Antonino La Gumina. L’attaccante palermitano, come anticipa Il Secolo XIX, non sarà nuovamente convocato da Claudio Ranieri.

Una scelta di natura tecnica, scrive il quotidiano, con il giocatore ex Empoli che, dopo il mancato trasferimento a gennaio, è ormai a margini della rosa blucerchiata.