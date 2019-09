L’intervista a Jasmin Kurtic, autore del gol che ha deciso Spal-Lazio: le sensazioni della squadra ferrarese al termine del match

Vecchia Lazio, soliti errori. A Ferrara i biancocelesti di Simone Inzaghi hanno dimostrato gli stessi limiti che si sono rivelati penalizzanti già in passato. Dopo un buon primo tempo, che si sarebbe potuto chiudere anche con un doppio vantaggio, la squadra si è poi spenta nella seconda parte di gara. Ne ha tratto vantaggio la Spal, compagine di carattere capace di ribaltare addirittura il risultato. «Sapevamo di potercela fare», ha dichiarato Jasmin Kurtic ai microfoni dei giornalisti presenti in zona mista. Il protagonista del match ha inoltre dichiarato: «La Lazio è forte, ha grande qualità. Negli spogliatoi però abbiamo trovato coraggio perchè in campo c’era lo spazio per giocare e far girare la palla. Siamo riusciti a fare le cose giuste, portando a casa una vittoria tutto sommato meritata».

