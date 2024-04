Kozak: «Il derby è sempre una partita a parte. Sarà importante per la Lazio riuscire a fare questo». Le parole dell’ex giocatore

L’ex Lazio, Libor Kozak conosce molto bene il derby della Capitale. L’attaccante ceco, intervenuto ai microfoni di tag24.it, ha detto la sua in vista della stracittadina.

PAROLE– «Il derby è sempre una partita a parte. Non conta la forma delle due squadre, non conta la posizione in classifica, non si possono fare calcoli di nessun tipo. È una partita completamente diversa dalle altre, in cui subentrano un’infinità di fattori. Sarà fondamentale per la Lazio riuscire a portare a casa un risultato pieno e mi auguro possa farcela».

TUDOR– «Ho seguito la sfida di martedì sera contro la Juventus. Nel primo tempo ho visto una buona Lazio, una squadra che ha creato occasioni anche se non è mai riuscita a tirare in porta ed essere realmente pericolosa. Il cambiamento mi piace, ma i risultati si vedranno alla lunga. Questo derby sarà decisivo per questo finale di stagione. È chiaro che per una rivoluzione tattica così radicale 15 giorni di lavoro sono pochi. Quando si cambia allenatore però arriva nuovo entusiasmo e questo dà una spinta a tutto l’ambiente e alla squadra. La Lazio deve viaggiare su questa onda emotiva. Tatticamente dovranno ancora lavorare parecchio per ritrovare i meccanismi, ma il tempo non c’è».

IMMOBILE O CASTELLANOS– «Difficile fare ipotesi dall’esterno, ma io mi aspetto che ci sia Ciro in campo dal primo minuto. L’arrivo del nuovo mister può dare anche a lui una nuova spinta. Il cambiamento spesso porta cose positive e lui deve solo riprendere a fare ciò che ha sempre fatto ».