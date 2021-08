Kostic Lazio, ds Eintracht: «Pressioni da nessuno, rimane con noi»

Il ds dell’Eintracht Francoforte Markus Krosche è intervenuto ai microfoni di Sky Sport Deutschland parlando di Kostic, obiettivo della Lazio

Continua il braccio di ferro tra la Lazio e l’Eintracht Francoforte per Filip Kostic, in orbita biancoceleste da diverse settimane ma non ancora in procinto di vestire la maglia biancoceleste. Il serbo ha rifiutato di allenarsi, venendo escluso dal tecnico per la sfida contro l’Arminia Bielefeld.

Prima del match, il ds dei tedeschi Markus Krosche è intervenuto ai microfoni di Sky Sport Deutschland per chiarire la posizione del club: «Siamo molto sorpresi dal comportamento di Filip, non ce lo aspettavamo, lui è un bravo ragazzo. Non possiamo accettare tutto questo, ha un contratto e va rispettato. La soluzione? Che rimanga all’Eintracht, programmiamo il futuro con Filip e non ha un prezzo. Lazio? Non ci faremo mettere sotto pressione da nessuno»