Kostic Lazio, una trattativa diventata caos: i dettagli

La trattativa per Kostic alla Lazio ieri si è trasformata in un vero e proprio caos: ecco tutti i dettagli

Una giornata all’insegna degli annunci, delle smentite e delle dichiarazioni a mo di accusa. L’affare Kostic ieri si è trasformato in un vero e proprio caos. Le parole di Tare alla Bild non possono certo esser passate inosservate.

CIFRE – A ricostruire la vicenda è stato Il Corriere dello Sport. A scatenare il tutto è stato in primis il quotidiano tedesco, che ha in un primo momento annunciato la chiusura delll’affare, ma ha poi ribadito che le cifre di cui si era parlato erano solo e soltanto quelle richieste dall’Eintracht: 18 milioni, più precisamente 15 + 3 di bonus. La Lazio però a quelle cifre in realtà non sarebbe mai arrivata.

TARE – Ed è in questo contesto che si inseriscono le parole di Tare: «Sono rimasto sorpreso che ora, da Francoforte, si dica che Kostic non è sul mercato e che non è una questione di prezzo del cartellino. Fino a poco fa, la situazione mi sembrava diversa. Non ho avuto l’impressione dai colloqui che abbiamo avuto che Kostic non fosse autorizzato a lasciare il club. Noi, come Lazio, saremmo anche stati disposti a negoziare nuovamente sul prezzo. Ma non si è arrivati ​​a questo». Dichiarazioni che sanno di accusa all’Eintracht e che sanno di chiusura definitiva. L’ultima giornata di mercato farà ulteriore chiarezza.