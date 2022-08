Kostic Juve, trattativa ai dettagli: il comunicato dell’Eintracht

Kostic Juve, ormai ci siamo per il passaggio dell’esterno serbo in bianconero: annuncio ufficiale da parte dell’Eintracht

L’Eintracht rinuncerà a Filip Kostic nella finale di Supercoppa UEFA contro il Real Madrid in programma domani 10 agosto. L’esterno è in trattative finali con un nuovo club (la Juventus).

L’ANNUNCIO – «Filip è stato esemplare nella scorsa stagione e ha contribuito alla vittoria di UEFA Europa League. Abbiamo sempre detto che, con un’offerta valida per tutte le parti, non gli mettiamo i bastoni tra le ruote e siamo disposti a parlare. Attualmente siamo impegnati in colloqui promettenti con un’altra società e si sta delineando una soluzione. Abbiamo una squadra ampia e una fiducia molto alta nei ragazzi che hanno tutti meritato la loro occasione e si stanno preparando per i prossimi impegni. In questo contesto, abbiamo deciso – anche su richiesta del nuovo possibile club – di giocare la partita contro il Real Madrid senza Filip».