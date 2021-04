Kokcu Lazio, gli aggiornamenti sul centrocampista del Feyenoord

Kokcu oggetto del desiderio di Lazio, Roma, Milan e Sampdoria: il punto sul centrocampista di proprietà del Feyenoord

Orkun Kokcu è uno dei nomi più chiacchierati del momento. Il centrocampista classe 2000 è stato proposto a diverse società italiane e straniere, su tutte Milan, Lazio, Roma e Sampdoria. Come raccolto in esclusiva da sampnews24.com, la corsa dei blucerchiati sembra essersi già arrestata per via della forte concorrenza e dell’elevato prezzo del cartellino (si parla di 15 milioni di euro).

Al momento in pole ci sono i rossoneri, che hanno già incontrato nei giorni scorsi il padre Hakan e l’agente Muzzi Ozcan. Sensazioni positive ma dialoghi ancora allo stato embrionale. La certezza, salvo clamorosi colpi di scena, riguarda il dietrofront della Sampdoria.

