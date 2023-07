Klose sul rapporto coi tifosi laziali: «Non riesco a spiegare in una parola il calore che ho sentito». Le parole dell’ex Lazio

Intervistato da Il Messaggero, Miroslav Klose, leggenda della Lazio, ha dichiarato:

RAPPORTO COI TIFOSI – Non riesco a spiegare in una parola il calore che ho sentito dal primo giorno del mio sbarco né l’affetto che mi mostrano ogni volta che torno in città o allo stadio ricordandomi i derby vinti, il mio gol nel 2011 all’ultimo secondo. Comunque andrà, loro saranno nel mio cuore in eterno