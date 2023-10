Klose rivela: «Perchè ho smesso? Non mi rivedevo più nel calcio, ecco cosa facevo alla Lazio ogni fine allenamento»

Klose, l’ex centravanti della Lazio ha rilasciato alcune dichiarazioni soffermandosi sul ritiro dal calcio e su alcuni retroscena

RITIRO – Ho detto basta giocare a calcio perché non lo riconoscevo più. I giovani oggi pensano ad altro. Da bambino pensavo soltanto ad allenarmi per diventare qualcuno in questo sport che ho sempre amato. A loro interessa maggiormente se le loro scarpe si abbinano ai calzini. Ecco perché ho detto basta: il calcio che conoscevo non esiste più. I giovani calciatori oggi pensano prima alle auto, ai contratti con gli sponsor e alle scarpe nuove. Solo dopo tutte queste cose che viene il calcio. La cosa più importante è la loro immagine, invece per me contava solo il calcio nella sua forma più pura

LAZIO E NAZIONALE – Alla Lazio e in Nazionale, dopo ogni allenamento, mi mettevo in una vasca piena di ghiaccio per evitare infortuni