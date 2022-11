Klose ritrova Lulic: i due potrebbero lavorare di nuovo insieme. Ecco dove

Klose e Lulic potrebbero lavorare di nuovo insieme: il bosniaco vuole fare praticantato sulla panchina dell’Altach

Lulic sulle orme di Klose. Una volta appesi gli scarpini al chiodo, Miro ha scelto di rimanere a lavorare sul campo ma vestendo i panni dell’allenatore: quest’anno è alla guida dell’Altach, la sua prima vera esperienza.

Un cammino simile lo vuole intraprendere l’ex capitano che, dopo aver preso il patentino a Coverciano, ha chiesto all’ex compagno di squadra di poter svolgere il praticantato proprio con lui. A rivelarlo è lo stesso Klose che, in un’intervista per il Corriere della Sera, ha detto: «Già nelle scorse settimane è venuto da noi, forse alla ripresa mi aiuterà proprio in campo».