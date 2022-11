Klose: «Questa Lazio mi piace tanto. Immobile un campione e una brava persona»

Miro Klose è un altro delle grandi glorie presenti allo Stadio Olimpico per la Partita per la Pace: le sue parole

EMOZIONI – «Bellissima serata, eravamo in Vaticano col Papa, una bella cosa per la pace nel mondo: un onore essere qui».

RITORVARE L’OLIMPICO – «Il mister aveva ragione: non me lo ricordavo così brutto questo campo, non era così. La Lazio? mi piace tanto come gioca, ha grinta, spero continui così anche dopo la sosta».

IMMOBILE – «Ha qualità, lavora tanto sul campo, fa bellissime cose: sono felice per lui che sia il miglior marcatore, perchè è anche una brava persona».

MONDIALE – «Vedremo, perchè sto ancora allenando, forse vedrò qualche partita. Peccato non ci sia l’Italia».

ESPERIENZA ALLENATORE – «Esperienza da allenatore? Bellissima, è la prima per me. Vice Immobile? Mi dispiace, tutti hanno visto stasera che è impossibile torni a giocare (ride, ndr)».