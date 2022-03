Klose, visita a Milanello dell’ex attaccante della Lazio

Miroslav Klose ha fatto visita al centro sportivo di Milanello per salutare il suo allenatore ai tempi della Lazio Pioli. Ma non solo

Visite importanti in quel di Milanello. Infatti al centro sportivo dei rossoneri è arrivato Miroslav Klose, che ha salutato Stefano Pioli, suo ex allenatore ai tempi della Lazio. Con lui c’è anche Clarence Seedorf.

Il tedesco, come già annunciato da Sky Sport e come rivelato da Milannews.it, svolgerà un periodo di apprendistato accanto al tecnico, visto che ha iniziato il percorso per prendere il tesserino da allenatore e per completarlo è necessario uno stage all’estero.