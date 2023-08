Klose: «Le calciatrici sono pagate troppo male. Purtroppo non possono vivere del loro sport». Le parole sul calcio femminile dell’ex Lazio

L’ex Lazio, Miroslav Klose, ha parlato del calcio femminile alla rivista Der Spiegel. Di seguito le sue parole:

PAROLE– «Le calciatrici sono pagate troppo male. Purtroppo non possono vivere del loro sport o non riescono a mettere da parte nulla. Fanno lo stesso di noi uomini, si allenano duramente come noi, sono ambiziose come noi e portano tanta passione in questo gioco. Sarebbe un segnale importante e una ricompensa per lo sviluppo del calcio femminile».