Klose a GdS: «Lazio-Bayern Monaco? Più preoccupato per i biancocelesti. Futuro? Ho un sogno»

In vista della sfida di Champions contro il Bayern Monaco, La Gazzetta dello Sport ha intervistato l’ex calciatore della Lazio Mirolasv Klose

La prossima settimana la Lazio affronterà il Bayern Monaco in Champions League. Motivo per cui La Gazzetta dello Sport ha intervistato un ex calciatore di entrambe le due squadre: Miroslav Klose, che ha parlato del suo passato, ma anche del possibile futuro da allenatore.

SARRI E TUCHEL– Interrogato sul match in programma, l’ex campione del mondo ha risposto cosi: «Sarri e Tuchel sono simili, ma mi sento più vicino alla filosofia di quest’ultimo. Al momento sono preoccupato per entrambe le squadre, ma più per la Lazio, che contro l’Atalanta non ha mai vinto contrasti nella trequarti avversaria».

SU IMMOBILE– Da vero attaccante, Klose ha poi analizzato la situazione che sta vivendo Ciro Immobile, suo erede alla Lazio: «Con Milinkovic la squadra giocava più palla a terra, e Immobile aveva spazi importanti. Ora è più chiuso, e la squadra tira poco».

SULLA PARTITA– «La difesa della Lazio dovrà stare molto attenta, Kane non perdona. Pensavo avrebbe segnato 20-25 gol, invece ne ha fatti in pochi mesi».

SUL SUO FUTURO– «Vorrei cominciare ad allenare da subito, ma devo attendere l’occasione giusta. Da giocatore ero pieno di richieste, ora invece devo aspettare, anche se lo sto facendo da un pò».