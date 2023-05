Klose di nuovo alla Lazio da allenatore? La candidatura del Panzer. Ecco cosa ha detto l’ex giocatore biancoceleste

Come riporta Il Messaggero, l’ex giocatore della Lazio, Miroslav Klose ieri presente all’Olimpico per vedere la partita contro la Cremonese, ha risposto alle domande dei cronisti presenti al termine della gara. Ecco cosa ha detto il tecnico: «Io allenatore della Lazio? Mi piacerebbe allenare le squadre per cui ho giocato, quindi perché no. Mi vedo sulla panchina biancoceleste in futuro».