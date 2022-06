Klinsmann: «La Germania non ha più attaccanti come Klose. Scamacca? Un vero 9»

Jürgen Klinsmann – ex ct della Germania – ha commentato il pari tra l’Italia e la Nazionale tedesca: le sue parole

Jürgen Klinsmann – ex ct della Germania – è intervenuto ai microfoni di Rai Sport, per analizzare la gara dell’Italia contro i tedeschi. Le sue parole:

ATTACCANTI TEDESCHI – «Al momento non abbiamo giocatori come Klose, la squadra ha tanta qualità e lotterà per il Mondiale, ma adesso facciamo fatica a finalizzare davanti. C’è una grande differenza al momento fra le squadre europee e le due sudamericane, il Brasile e l’Argentina».

GARA – «È stata una bella partita, equilibrata. Il risultato è giusto, il primo tempo è stato positivo per l’Italia. Scamacca mi è piaciuto molto, un vero numero 9 come non se ne vedeva da tempo. Mi è piaciuta l’energia e la determinazione degli azzurri. È stata una partita piacevole».