Klinsmann: «Dopo Klose la Germania non ha più avuto un numero nove»

Jurgen Klinsmann, ex attaccante di Inter e Bayern Monaco, ha elogiato Miroslav Klose ai microfoni di calciomercato.com.

KLOSE – «È difficile dire perchè non ci sia un bomber così forte per la nazionale tedesca come lui anche se tutti lo stanno cercando. La volontà è quella di cercarli a livello giovanile, inserirli in un percorso e farli crescere. Tutti stanno struggle in Germania per trovare un bomber. Negli ultimi 15 anni sono usciti tanti trequartisti, tante ali, ma pochi 9. Werner, Wirtz, sono degli ottimi giocatori, ma non sono dei goleador nati. Dopo Klose, non c’è stato più nessuno».