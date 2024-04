Kiyine snobba la Lazio: «La Salernitana mi ha dato fiducia, mi son sentito più granata che biancoceleste» Le parole dell’ex biancoceleste

Intervistato da SalernitanaNews, il doppio ex, Sofian Kiyine, ha parlato in vista della sfida tra Lazio e Salernitana:

«Stanno passando una stagione complicata. La Salernitana è quasi retrocessa e ciò mi dispiace molto. La seguo sempre con affetto e ho guardato un po’ di partite. La rosa ha nomi importanti e non so spiegarmi come sia ultima. Immagino sia difficile un finale di stagione così, senza obiettivi, per i giocatori. Devono provare a giocare senza stress e ansia. Ho visto che è tornato mister Colantuono, lo ringrazio sempre perché mi fece giocare tanto. La Salernitana mi ha dato quella fiducia che purtroppo alla Lazio non ho mai avuto, anche perché a Roma c’erano giocatori fortissimi nel mio ruolo, come Milinkovic Savic. Mi sono sempre sentito più granata che biancoceleste»