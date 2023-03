Kiyine incidente d’auto, l’ex giocatore della Lazio finisce dentro una palestra. Il centrocampista ha perso il controllo del suo veicolo

Come riportato da Tuttosport l’ex Lazio Sofian Kiyine ha avuto un gravissimo incidente stradale, il giovane centrocampista marocchino non è in pericolo di vita ma nello schianto ha riportato diverse fratture.

Il giocatore avrebbe preso a tutta velocità una rotatoria perdendo poi il controllo della propria auto, schiantandosi in una palestra dopo un volo spaventoso. Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha evitato che la situazione peggiorasse, riuscendo subito a soccorrere il centrocampista per poi trasportarlo in ospedale.