Kiyine, da partente a jolly: il marocchino sta convincendo Sarri

Il centrocampista Kiyine sta sorprendendo Sarri in ritiro e ora potrebbe anche restare alla Lazio

A inizio ritiro, sulla lista dei partenti della Lazio c’era anche il nome di Sofian Kiyine. Ma ora, come riportato da Calciomercato.com, il marocchino potrebbe anche restare in biancoceleste dopo le esperienze al Chievo e al Venezia.

Il centrocampista starebbe infatti sorprendendo Sarri nel ritiro di Auronzo di Cadore che starebbe pensando di confermarlo in rosa. Un calciatore come Kiyine, capace di giocare sia come mezzala destra che sinistra, potrebbe essere un jolly utile alla causa Lazio nel corso della stagione.