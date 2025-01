Kike Salas Lazio, caso cartellini: cosa rischia il difensore del Siviglia? Tutte le ipotesi

Kike Salas Lazio, il difensore del Siviglia era stato accostato ai biancocelesti ma ora ogni trattativa è naufragata

Kike Salas era stato accostato nelle ultime settimane al calciomercato Lazio, ma ogni trattativa per il difensore è naufragata in seguito alla notizia dell’arresto per calcioscommesse. Infatti, il giocatore del Siviglia avrebbe favorito la vincita di denaro di alcuni suoi amici facendosi ammonire.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, Kike Salas rischia tra i sei mesi e i tre anni di carcere e una lunga squalifica sportiva. Inoltre, il Siviglia non era a conoscenza di questi avvenimenti e gli aveva prolungato il contratto fino al 2029 soltanto lo scorso dicembre.