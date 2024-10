Kent, l’ex obiettivo biancoceleste ha rescisso il contratto con il Fenerbahce: è ufficiale

Kent, l’ex obiettivo biancoceleste chiude ufficialmente il rapporto con il club turco che conferma con un comunicato ufficiale

Ryan Kent non è più un calciatore del Fenerbahce, che annuncia con un comunicato l’addio dell’ex calciatore dei Rangers. Ma Kent non è un nome nuovo nel calciomercato e in particolare nella Lazio, visto che a Gennaio il ragazzo era veramente ad un passo dal firmare con il club capitolino, salvo poi un clamoroso colpo di scena e la frenata nella trattativa, ma anche in estate poteva riaccendersi l’intesa ma la Lazio ha preferito altri nomi