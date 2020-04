Keita: «Tornare alla Lazio? Chissà, non potrei chiudere la porta…»

Keita continua a parlare di Lazio. L’ex giocatore, adesso tra le fila del Monaco, ha commentato anche un suo possibile ritorno

Impossibile non pensare alla Lazio. Keita è esploso con la maglia con l’Aquila cucita, la squadra che lo ha fatto crescere e poi lanciato nel calcio dei grandi: una tappa fondamentale per la sua carriera da professionista. Ai microfoni di AS, il giocatore ha dichiarato:

«Inzaghi è un allenatore con cui mi sono trovato bene, anche con Petkovic e oggi con Moreno al Monaco. Ognuno mi ha insegnato qualcosa. Ritorno alla Lazio? Ho trascorso otto anni là, non potrei mai chiudere la porta. In futuro chissà, del domani non si può mai sapere».