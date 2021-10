Keita: «Tornare all’Olimpico fa un certo effetto». L’attaccante del Cagliari ha parlato del recente ritorno a Roma per la sfida con la Lazio

Keita non dimentica la Lazio. L’attaccante del Cagliari, già integratissimo in Sardegna, ha parlato ai microfoni di Videolina. Tra le sue parole, anche un breve passaggio sulle sue ex squadre, e le partite recentemente affrontate: con la Sampdoria, ma soprattutto con i biancocelesti.

«Sono state due partite importanti. Tornare all’Olimpico però fa un certo effetto, lì ci sono cresciuto. Sono emozioni diverse, ma importanti tutte e due».

