Keita Balde ha incontrato Inzaghi e si è proposto all’Inter. Le mosse della dirigenza nerazzurra sull’attaccante

C’è anche l’ipotesi Keita Balde per l’attacco dell’Inter. Il giocatore quest’anno alla Sampdoria, ma di proprietà del Monaco, ha incontrato in vacanza a Capri Simone Inzaghi e si sarebbe proposto al suo ex allenatore ai tempi della Lazio.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, comunque, la pista Keita non sarebbe al momento un’ipotesi concreta per Marotta e Ausilio, ma semplicemente un’idea di mercato sullo sfondo. Non ci sarebbe nessuna trattativa in corso, anche se potrebbe diventare una soluzione che l’Inter valuterebbe eventualmente più avanti nel corso dell’estate. Keita è assistito da Pastorello, agente molto vicino alle dinamiche nerazzurre.