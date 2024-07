Keita ex Lazio, l’attaccante può TORNARE in Italia: ecco la squadra interessata. Le ultime sul futuro del senegalese

Come riportato da Nicolò Schira, l’attaccante ex Lazio Keita Baldé Diao potrebbe tornare a giocare in Italia. Infatti, la Juve Stabia è interessata all’acquisto del giocatore, il quale è attualmente svincolato dopo le esperienze all’Espanyol e allo Spartak Mosca.

Dunque, l’ex biancoceleste potrebbe ripartire dalla Serie B. Con la maglia della Lazio ha collezionato 31 gol e 23 assist in 137 presenze.