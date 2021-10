Keita Balde contro il Venezia ha raggiunto quota 40 gol in Serie A. Sui social ha festeggiato con un messaggio rivolto anche alla Lazio

Un traguardo importante. Keita Balde nel match di venerdì sera contro il Venezia, valido per la settima giornata di Serie A, con il gol che ha sbloccato la partita in favore del suo Cagliari e poi finito in pareggio, ha raggiunto quota 40 gol nel campionato italiano.

Un traguardo che ha voluto festeggiare con un messaggio sul proprio profilo Instagram: «Da quel 10 novembre 2013 ad oggi, sono diventati 40 i miei gol in Serie A. Un onore aver indossato le gloriose maglie di Lazio, Inter, Sampdoria e Cagliari.Un orgoglio rappresentare il mio paese e diventare il miglior marcatore senegalese della Serie A».