Keita: «Argentina? Ho giocato con Scaloni alla Lazio e mi ricordo che...»

Keita Balde ha parlato nel corso di una diretta a Fanpage dei Mondiali in corso in Qatar.

MONDIALE – «Gli argentini danno il triplo di quello che hanno. Hanno giocatori come Otamendi e Romero che sono dei leoni. Ho giocato alla Lazio con Scaloni, anche se ero molto giovane, e anche lui è così. Occhio anche alla Croazia. Sono dei guerrieri, dei soldati. Io ho giocato con alcuni di loro e sanno separare benissimo quello che succede dentro e fuori dal campo».

ITALIA – «Passando dalla Spagna all’Italia ho imparato cose che non avrei mai imparato. Ho avuto grandi direttori come Tare e grandi allenatori come Inzaghi e Bolini, con il quale ho vinto lo scudetto Primavera».