Karsdorp Roma, in settimana il confronto decisivo?

Karsdorp, tornato a Roma su indicazione del club, dovrebbe avere un confronto con i dirigenti la prossima settimana

Karsdorp, tornato a Roma su indicazione del club, dovrebbe avere un confronto con i dirigenti la prossima settimana.

Secondo quanto raccontato da Gazzetta.it, al momento non sono presenti rappresentanti della società giallorossa in quel di Trigoria. Quindi l’incontro non potrà esserci prima di martedì, giorno in cui la squadra farà ritorno dal Giappone.