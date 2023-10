Kane alla Rai: «Ci siamo dimenticati della finale di Euro2020 e siamo andati avanti»

Kane,l’attaccante inglese protagonista della sfida con l’Italia commenta la vittoria contro gli azzurri ai microfoni della Rai

PAROLE – Sono molto felice per come sia andata stasera. Devo ringraziare tutti per il gol e per la vittoria. La sconfitta contro l’Italia nella finale del 2020? Siamo andati avanti, ci siamo dimenticati di quella partita dello scorso campionato Europeo, pensiamo al prossimo