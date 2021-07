Kamenovic il figlio d’arte: Sarri lo prova da centrale di difesa

Kamenovic sarà tra i giovani più interessanti della prossima Serie A. E intanto Sarri lo prova da centrale di difesa

La Gazzetta dello Sport ha analizzato i giovani che saranno protagonisti della prossima stagione di Serie A. Tra questi è stato inserito Kamenovic, acquistato dalla Lazio. Il serbo è un figlio d’arte, visto che anche suo papà Zoran era un calciatore, per quanto abbia dovuto ritirarsi presto a causa di un brutto infortunio.

Il 21enne è stato acquistato a gennaio per rinforzare la fascia sinistra. In quel di Auronzo però Sarri, visto anche il suo fisico possente e il suo piede mancino, lo sta provando da centrale di difesa. Nuovo ruolo per lui? Non resta che attendere. Intanto l’ex Cukaricki si inserisce pian piano nel gruppo biancoceleste.