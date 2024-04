Kamada Lazio, a breve si deciderà il futuro: spunta una clausola nel contratto del centrocampista giapponese, arrivato in estate

Kamada alla Lazio? Binomio che probabilmente è destinato a terminare dopo soltanto una stagione, visto la scadenza del contratto del giapponese a giugno.

Come riportato da Fabrizio Romano, il centrocampista dovrà decidere a breve le sorti della sua permanenza nella Capitale. Sul contratto dell’ex Eintracht ci sarebbe una clausola particolare: se il giocatore pagherà 100 euro entro la fine di maggio, il contratto con la Lazio sarà rinnovato fino al 2027. Se non lo farà andrà via a parametro zero.