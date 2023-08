Kamada-Lazio, il giocatore oggi a Roma: contratto da top, Lotito spinge per una cosa. Siamo ai dettagli per il giapponese

Come informa il Corriere dello Sport l’affare Kamada per il calciomercato Lazio è in chiusura: sbarcherà a Roma oggi per definire l’accordo verbale trovato ieri. Sarà il primo giapponese nella storia biancoceleste.

Si era svincolato dall’Eintracht Francoforte, con cui la Lazio nelle ultime settimane aveva trovato l’intesa per Sow, scartato da Sarri e pronto a firmare con il Siviglia. Martedì erano stati riallacciati i contatti con il giapponese, la trattativa è diventata bollente nel giro di poche ore. Kamada oggi è atteso a Formello insieme al suo entourage, va definito l’accordo verbale trovato ieri: ingaggio da 3 milioni compresi i bonus. Va definita la durata del contratto. Kamada vorrebbe firmare per due-tre anni (magari un biennale con opzione), Lotito spinge per un contratto più lungo. Da discutere anche la commissione da riconoscere agli agenti. La prima richiesta sembrava fosse di 5 milioni, ieri circolavano cifre intorno ai 4 milioni.