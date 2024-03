Kamada Lazio, svolta a sorpresa nel futuro del giapponese! Dialogo con Tudor, cosa è successo a Formello

Kamada-Lazio, possibile svolta a sorpresa nel futuro del centrocampista giapponese: Tudor lo vuole anche l’anno prossimo

Come riferito dal Corriere dello Sport, potrebbe a sorpresa cambiare nel calciomercato Lazio il futuro di Daichi Kamada, autore ieri di un’ottima prova nella vittoria dell’Olimpico contro la Juve.

Il giapponese, deludente con l’ex tecnico Maurizio Sarri, sembrava ormai aver deciso di cambiare aria non rinnovando il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. L’avvento di Tudor può però cambiare le carte in tavola. Il tecnico croato punta tantissimo sul ragazzo e proprio prima della gara contro i bianconeri di Allegri gli ha confessato a Formello il desiderio di averlo in rosa anche nella prossima stagione. L’ultimo mese e mezzo di stagione sarà dunque decisivo: Kamada, convincendosi a restare, può attivare unilateralmente l’opzione di rinnovo biennale con il club di Lotito.