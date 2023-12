Kamada lascia la Lazio a gennaio? Ecco perché è altamente improbabile

Entra nel vivo il calciomercato della Lazio, in uscita rimane assai improbabile l’addio di Daichi Kamda a gennaio, ecco il motivo

Non si placano gli interrogativi sul futuro di Daichi Kamada e la Lazio. Secondo quanto riportato quest’oggi da Il Corriere dello Sport, la squadra capitolina avrebbe possibilità di intervento solo relativa per quanto concerne il centrocampista nipponico. Tradotto, il contratto del giapponese è valido per un solo anno, ma con ipotesi di prolungamento sino al 2027.

Proprio per questo il centrocampista giapponese non avrebbe alcuna intenzione di accelerare i tempi. Questo, naturalmente per valutare (anche a seconda dell’esito della stagione) se per l’appunto rimanere nella Capitale e muoversi verso altri lidi. D’altro lato, si legge, anche i possibili pretendenti preferirebbero fare le cose con calma e valutare (proprio in virtù del prima citato contratto) di agire dunque in estate eventualmente a costo zero.