Kamada Lazio, bocciato già in estate? Il retroscena spiega così l’acquisto di Guendouzi. I dettagli

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Kamada e Pellegrini furono richiesti direttamente da Sarri in estate. Il giapponese è arrivato all’improvviso dopo la cessione di Milinkovic, quando ancora i laziali non riuscivano proprio ad immaginare che qualcuno potesse sostituire il loro Sergente.

Il retroscena racconta che all’inizio l’attuale 6 biancoceleste aveva detto di no, poi ci ripensò e firmò. Ma è chiaro ormai che non può essere un sostituto di Milinkovic, non può ricoprire quel ruolo. Poteva avere più spazio, certo, ma non è sempre rimasto in disparte e non ha mai brillato. Forse la società sapeva fin troppo bene che la Lazio avrebbe avuto bisogno di rinforzi su quella mediana, che sarebbe servita fisicità, ed ecco il motivo dell’acquisto di Guendouzi.