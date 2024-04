Kamada a DAZN: «Gara importantissima. L’abbiamo preparata così»

Daichi Kamada, centrocampista della Lazio, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara contro la Roma: le dichiarazioni

Daichi Kamada ha parlato a DAZN nell’immediato pre-partita di Roma-Lazio, derby della Capitale in programma alle 18 all’Olimpico. Il giapponese è stato scelto da Igor Tudor a sorpresa al posto di Luis Alberto. Le dichiarazioni dell’ex Eintracht Francoforte:

PAROLE – «Abbiamo preparato questa sfida come una partita normale ma sappiamo che è una gara difficile e una partita importantissima per i tifosi e per noi».