Kaio Jorge, l’ex obiettivo della Lazio nel mirino della Juventus

Kaio Jorge Juve: il nome del gioiello brasiliano sarebbe in pole per l’attacco bianconero. Il calciatore era seguito dalla Lazio

C’è anche Kaio Jorge nella lista degli obiettivi di Cherubini per l’attacco. Il gioiello classe 2002 del Santos ha un contratto in scadenza a dicembre e fa gola a diverse big italiane e non solo, Juventus compresa.

Come riportato da Tuttosport, il giovane centravanti sarebbe il nome in pole in casa bianconera per il ruolo di quarta punta. Il Santos, che all’inizio chiedeva una cifra vicina ai 30 milioni, potrebbe decisamente abbassare le pretese arrivando ad un massimo di 15 milioni.