Kafanov (prep.portieri): «Provedel? Se fosse venuto non si considerava...»

Ai microfoni di Sport24 ha parlato il preparatore dei portieri Kafanov, il quale rilascia alcune dichiarazioni su Provedel accostato alla nazionale della Russia come portiere

PAROLE – Se Provedel fosse venuto, sarebbe stato uno dei candidati per la squadra nazionale, proprio come tutti gli altri. Non importa dove giochi, che nazionalità abbia. Tutti i nostri portieri chiamati sono della RPL e Ivan è uno dei migliori della Serie A. Sarebbe uno dei candidati per il posto di numero uno