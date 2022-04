Juventus Women, il Covid colpisce quattro bianconere: ecco chi sono le giocatrice contagiate che salteranno la Lazio

Il Covid torna a colpire la Juventus Women che dovrà fare a meno di Bonansea, Girelli, Peyraud-Magnin e Zamanian per la partita di campionato contro la Lazio di domani a Roma.

Come reso noto dalla Juve attraverso un comunicato ufficiale, le quattro bianconere si sono già poste in autoisolamento, in ottemperanza ai protocolli attualmente in vigore e in accordo con le autorità sanitarie locali.

Questa la lista di Montemurro per il match che potrebbe regalare lo scudetto: Aprile, Forcinella; Gama, Nilden, Lundorf, Boattin, Sembrant, Panzeri, Lenzini, Cernoia, Rosucci, Pedersen, Grosso, Giai, Caruso; Staskova, Hurtig, Bonfantini, Beccari, Arcangeli, Moretti.