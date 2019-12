Juventus, Szczesny: «Abbiamo fiducia ma dovremo dare il massimo»

Juventus, le parole dell’estremo difensore della Juventus nel corso del Media Day alla vigilia della Supercoppa

Giornata di interviste anche per la Juventus alla vigilia della finale di Supercoppa in programma domani alle 17:45 contro la Lazio. Ecco le parole di Szczesny.

«La Lazio, in questo momento, è una delle migliori squadre italiane, quindi non sarà facile. Tuttavia, stiamo crescendo, è una partita che vede riunirsi due squadre in forma. Abbiamo fiducia, ma sappiamo che dovremo dare il massimo».