Juventus, stangata per Bentancur: la decisione del Giudice Sportivo

Tre giornate di squalifica. È quanto stabiliti dal Giudice Sportivo per Bentancur, dopo la gara tra Juventus e Lazio

Calvarese gli ha mostrato il rosso allo scadere: la somma di gialli, adesso, costa cara a Bentancur. Il giocatore – durante Juventus-Lazio – si è reso protagonista prima di un fallo che gli ha fatto guadagnare il secondo cartellino, poi di un’accesa protesta verso il IV Uomo al momento di abbandonare il campo.

Ecco il comunicato: «Squalifica per tre giornate effettive e ammenda di € 10.000,00. Doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (1 giornata); per avere inoltre, al 47° del secondo tempo, successivamente al provvedimento di espulsione, avvicinatosi faccia a faccia con fare minaccioso al Quarto Ufficiale, proferito nei confronti delle stesso un’espressione volgare ed insultante (due giornate ed ammenda)».

Il giocatore salterà Cagliari, Roma e Parma.