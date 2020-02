Juventus, Sarri: «Scudetto? Il campionato si deciderà punto dopo punto»

Juventus, le parole di Maurizio Sarri dopo la clamorosa sconfitta in rimonta contro il Verona ai microfoni di Sky Sport

Borini-Pazzini, tap-in vincente: un clamoroso Verona ha sconfitto la Juventus in rimonta, facendo cadere molte certezze bianconere e creando speranze alla Lazio e l’Inter. Al termine del match l’allenatore juventino Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport:

«Mi preoccupano certe reazioni mentali che abbiamo avuto nel corso della partita. Non possiamo lasciare punti perché questo campionato si deciderà punto per punto. Serve maggiore cattiveria. E’ da un po’ di tempo che, una volta in vantaggio, la squadra tenda a diventare passiva invece di salire d’intensità. E’ un aspetto da tenere in primaria considerazione».