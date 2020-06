Juventus, Sarri: «Molte variabili in questo momento, forma fisica non perfetta»

Juventus, le parole del tecnico dei bianconeri Maurizio Sarri alla vigilia della gara di domani contro il Genoa

La Juventus scenderà in campo domani, subito dopo la Lazio, in vista del match contro il Genoa. Queste le parole del tecnico in conferenza stampa.

«In questo momento numericamente non possiamo permetterci di alternare più di due giocatori. Nell’ultima partita avevamo in convocazione 14 giocatori da campo, 3 portieri e 3 Under 23. In questo momento non abbiamo molte variabili. Possiamo solo pensare ad uno o due cambi. Penso che ancora siamo nella fase di ritrovare la condizione fisica migliore. Passando le giornate, si prospetterà il problema inverso, ossia i giocatori che arriveranno in condizione ma vedranno l’accumularsi delle partite. Stiamo cambiando tante cose, soprattutto il recupero post-partita. È difficile parlare anche di allenamenti quando giochi così spesso. È un lavorare di scarico e di preparazione alle partite successive, anche l’analisi di quest’ultime è meno accurata di prima».