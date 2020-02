Juventus, Sarri: «In Supercoppa, contro la Lazio, non ha funzionato nulla…»

Il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, è tornato a parlare della gara di Supercoppa persa contro la Lazio

Durante la conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Verona, il tecnico bianconero Maurizio Sarri è tornato a parlare della partita di Supercoppa, giocata contro la Lazio:

«Nella partita di Supercoppa contro la Lazio non ha funzionato nulla, eravamo a terra fisicamente. Squadra spregiudicata con il tridente in campo? Questo non significa niente. Lo stesso motivo per cui abbiamo perso contro il Napoli. Sono state due partite a fine mese, in cui siamo arrivati molto stanchi, cotti. Ad esempio contro la Roma, invece, abbiamo fatto la nostra miglior prestazione stagionale. Cosa mi auguro di lasciare nella storia della Juve? Qualche trofeo, visto che non ci sono ancora riuscito perdendo la Supercoppa».