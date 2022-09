Juventus, panchina di Allegri sempre più a rischio: spunta il possibile sostituto

Dopo la sconfitta contro il Benfica, si è aggravata la posizione di Allegri sulla panchina della Juventus

La panchina di Massimiliano Allegri, dopo la sconfitta contro il Benfica in Champions League, non è più salda come prima secondo SportMediaset.

Una parte parte della dirigenza, in particolare, non sarebbe contenta di quanto sta facendo l’attuale allenatore della Juventus e avrebbe iniziato a guardarsi intorno. I nomi più altisonanti per un eventuale cambio in panchina sono Zidane, Tuchel e Pochettino. Una soluzione a prezzi più abbordabili sarebbe invece De Zerbi che ha rifiutato la corte del Brighton.