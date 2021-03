Juventus, novità in vista della Lazio: rientrano due infortunati

A pochi giorni dal match di sabato tra Juventus e Lazio, in casa bianconera cominciano ad arrivare buone notizie circa due recuperi

Nell’attesa di capire quale sarà il futuro della Lazio per il match di domani contro il Torino, l’altra squadra del capoluogo piemontese comincia a prepararsi proprio per affrontare i biancocelesti. Infatti, sabato la Juventus sfiderà all’Allianz Stadium proprio la squadra di Simone Inzaghi.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, per i bianconeri sono cominciate ad arrivare buone notizie in vista di questo incontro. Infatti, due giocatori dovrebbero rientrare dagli infortuni proprio per la gara di sabato: si tratta di Alvaro Morata e Juan Cuadrado. Il tecnico biancoceleste, dunque, dovrà tenere d’occhio due ulteriori pericoli.